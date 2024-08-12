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12:32, 12 августа 2024Мир

В ЦАХАЛ сообщили о полной боевой готовности

ЦАХАЛ: все подразделения находятся в полной боевой готовности

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Израильские войска находятся в полной боевой готовности и продолжают активные действия на всех границах. Об этом сообщила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова, передает ТАСС.

«Все подразделения находятся в состоянии полной боевой готовности», — заявила представитель ЦАХАЛ.

Уколова добавила, что войска предпринимают «активные действия в войне с терроризмом» на всех границах Израиля.

9 августа началась операция ЦАХАЛ в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Операция была начата в связи с получением разведывательных данных о «присутствии террористов и террористической инфраструктуры» в городе.

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