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05:02, 12 августа 2024Мир

В Японии высказались о причинах конфликта на Украине

Экс-дипломат Того: конфликта на Украине не было бы, если бы США думали

Фото: iStrfry Marcus / Unsplash

Конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы США после завершения холодной войны и распада СССР иначе бы подошли к вопросу безопасности в Европе. Об этом заявил бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того в беседе с РИА Новости.

По его словам, после вышеуказанных событий американцы были убеждены в своей исключительности. Как отметил собеседник агентства, тогда в Штатах возникло ощущение, что они получили все, чего хотели, не прилагая при этом усилий.

По его мнению, вместо этого США стоило бы думать о безопасности в Европе с позиции реализма. «И вот тогда этого конфликта [на Украине] бы никогда не было», — считает Того.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине и война в секторе Газа произошли из-за «глупых людей», которые руководят США.

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