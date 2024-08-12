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13:30, 12 августа 2024Забота о себе

Врач раскрыла способы предотвратить тромбоз

Флеболог Смирнова: предотвратить развитие тромбоза поможет физическая активность

Фото: Unsplash

Изменение образа жизни поможет предотвратить развитие тромбоза, рассказала кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова. Способы предотвратить опасное заболевание она раскрыла в беседе с РИА Новости.

По ее словам, в профилактике тромбоза поможет борьба с вредными привычками, соблюдение режима питания, адекватная физическая активность и соблюдение питьевого режима. Кроме того, продолжила врач, предотвращению тромбоза способствует ношение специализированных компрессионных изделий, особенно в длительных авиаперелетах или при поездках на автомобиле с вынужденным сидячим положением в течение нескольких часов. Компрессионные изделия необходимы беременным женщинам, добавила Смирнова.

Категорических ограничений для людей с уже диагностированным варикозом нет, но им стоит придерживаться некоторых предписаний, объяснила флеболог. «Стоит избегать длительных статических нагрузок и избыточных физических, длительных авиаперелетов, нежелательно носить узкую сковывающую одежду и обувь. Следует ограничить воздействие высоких температур — это бани, сауны», — перечислила Смирнова. Больным с варикозным расширением вен она посоветовала отказаться и от ряда спортивных упражнений, которые выполняются в вертикальном положении, — это нужно, чтобы уменьшить нагрузку на венозную систему.

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Ранее Смирнова предупредила о риске тромбоза у мужчин старше 40 лет. К основным причинам тромбоза она отнесла повышенную склонность крови к свертыванию, повреждение венозной стенки и замедление кровотока.

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      Александра Лисица
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