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08:32, 12 августа 2024Силовые структуры

Замначальника таможенного поста в российском городе обвинили во взяточничестве

СК возбудил дело на замначальника Владивостокского таможенного поста Файзенгера

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Владивостокского таможенного поста — центра электронного декларирования Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Дениса Файзенгера, обвиняемого в получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

По данным СК, в период с марта 2018-го по июнь 2019 года Файзенгер систематически получал взятки в виде переводов на банковскую карту или личного получения денежных средств от представителя коммерческих фирм за беспрепятственный выпуск таможенных деклараций и общее покровительство. Всего им было получено не менее 113 тысяч рублей.

Кроме того, ему же в период с мая 2018-го по декабрь 2021 года систематически и лично передавались взятки за аналогичные действия от представителя других компаний. Общая сумма этих взяток составила около 600 тысяч рублей.

Сейчас в отношении Файзенгера возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 («Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие)») УК РФ. Против двух представителей коммерческих фирм – Дмитрия Царева и Павла Сидоренко — также заведены уголовные дела. В ближайшее время всем им будет избрана мера пресечения.

Ранее в Иркутской области сотрудников администрации Тайшетского района обвинили в превышении должностных полномочий. По предварительным данным, они за 10 миллионов рублей наняли подрядчиков для капитального ремонта в общеобразовательной школе №14, однако оговоренные работы не были закончены в срок.

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      Олеся Мицкевич
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