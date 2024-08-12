Замначальника таможенного поста в российском городе обвинили во взяточничестве

СК возбудил дело на замначальника Владивостокского таможенного поста Файзенгера

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Владивостокского таможенного поста — центра электронного декларирования Владивостокской таможни ДВТУ ФТС России Дениса Файзенгера, обвиняемого в получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

По данным СК, в период с марта 2018-го по июнь 2019 года Файзенгер систематически получал взятки в виде переводов на банковскую карту или личного получения денежных средств от представителя коммерческих фирм за беспрепятственный выпуск таможенных деклараций и общее покровительство. Всего им было получено не менее 113 тысяч рублей.

Кроме того, ему же в период с мая 2018-го по декабрь 2021 года систематически и лично передавались взятки за аналогичные действия от представителя других компаний. Общая сумма этих взяток составила около 600 тысяч рублей.

Сейчас в отношении Файзенгера возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 («Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие)») УК РФ. Против двух представителей коммерческих фирм – Дмитрия Царева и Павла Сидоренко — также заведены уголовные дела. В ближайшее время всем им будет избрана мера пресечения.

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