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13:18, 12 августа 2024Из жизни

Женщина узнала о существовании родной сестры на свадьбе и нашла ее спустя 40 лет

В Великобритании 60-летняя женщина нашла родную сестру спустя 40 лет
Лиз Оллуорд

Лиз Оллуорд. Кадр: Long Lost Family / Daily Mail

В Великобритании 60-летняя участница телепередачи Long Lost Family («Давно потерянная семья») воссоединилась с сестрой спустя 30 лет поисков. Об этом пишет Daily Mail.

Лиз Оллуорд удочерили еще в младенчестве. Женщина назвала свое детство счастливым, но одиноким: ее приемной семье приходилось часто переезжать, и девочка не успевала заводить друзей. По словам Оллуорд, она всегда чувствовала, что у нее есть родной брат или сестра, и мечтала найти их.

В 23-летнем возрасте Оллуорд решила выйти замуж. Тогда, на своей свадьбе, она и узнала от приемной матери о существовании старшей сестры. Долгое время у Оллуорд было лишь имя родственницы — Дебора: других подробностей о сестре ей найти так и не удалось.

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Когда Оллуорд исполнилось 60 лет, она поняла, что больше не может ждать, и обратилась за помощью в программу Long Lost Family. Ее сотрудники и нашли Дебору теперь — Дебби. Оказалось, что она росла среди родственников: ее удочерила тетя сестер. Как утверждает Дебби, она знала о Лиз и хотела ее найти, но «не знала, с чего начать».

Спустя пару месяцев сестры наконец встретились. Они отметили, что оказались похожи во многих отношениях. «Это заполнило дыру во мне и подарило мне чувство полноценности», — поделилась впечатлениями от встречи Оллуорд. Сестры заявили, что будут поддерживать общение и дальше, чтобы наверстать упущенное.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина воссоединилась с братом, о котором долгое время не знала, спустя 30 лет поисков. «Я уверена, если бы мама смотрела на нас с небес, она была бы очень рада, что мы нашли друг друга», — отметила она.

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      Юлия Юткина
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