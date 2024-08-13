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15:37, 13 августа 2024Мир

Аббас назвал Путину виновных в провале решения палестинского вопроса

Аббас: ООН из-за давления США провалила миссию по палестинскому вопросу

Фото: Alexey Maishev / Sputnik / Reuters

Организация Объединенных Наций (ООН) провалила миссию по решению палестинского вопроса из-за давления со стороны США. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«С 1947 года ООН приняла более 1 тысячи резолюций в Генассамблее и Совете Безопасности по палестинскому вопросу. Но давление со стороны США значительно повлияло на деятельность организации, и она, в конечном счете, провалила свою миссию», — отметил политик.

Аббас подчеркнул, что всемирная организация «так и не смогла принять единую резолюцию», которая обеспечила бы безопасность и права палестинцев.

12 августа Аббас прибыл в Москву с официальным визитом, который продлится два дня.

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      Дарья Устьянцева
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