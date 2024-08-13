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16:24, 13 августа 2024Экономика

Проблемы с юанями в России объяснили

«Ъ»: ограничения на работу с юанями в России возникают из-за санкций США

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Первые случаи отказа российских брокеров обеспечивать движение юаней между брокерскими и банковскими счетами возникают в связи с действиями контрагентов из Китая, которые могут принимать во внимание последние санкции США, введенные два месяца назад. Такое объяснение в комментарии «Коммерсанту» дал экономист, автор проекта «Китайская угроза» Никита Митрофанов.

По его мнению, китайские институты могут намекать, что создадут проблемы для движения юаней, а значит, останется только возможность обмениваться некими расписками о нахождении в таком-то банке определенной суммы. Это сильно усложнит процесс торгов, и заниматься такими вещами никто не хочет.

С 13 августа брокер «БКС Мир Инвестиций» объявил о приостановке ввода юаней на брокерские счета и вывода китайской валюты с них на счета в банках. Покупать и продавать юани на бирже по-прежнему возможно.

«Райффайзен Инвестиции» с 9 августа прекратили принимать поручения от розничных инвесторов на заключение сделок в юанях, а также запретил их продажу и покупку с расчетами в китайской валюте.

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Ранее СМИ сообщали, что китайские банки начали делить юани на чистые и грязные, то есть связанные с расчетами с Россией и купленными на подсанкционных площадках. Такие юани стало сложнее использовать в операциях. Кроме того, финансовые компании КНР постепенно прекращают продажу валюты Мосбирже и ряду отечественных банков, что в совокупности порождает нехватку юаней. Одновременно растут трудности с конвертацией валюты и ее привлечением.

Независимый финансовый эксперт Андрей Бархота отметил, что если ситуация не изменится, то биржевые торги также столкнутся с ограничениями. Он не уверен, что дело дойдет до полного запрета, но полагает, что появится что-то вроде имущественного ценза. То есть обычный гражданин уже не сможет купить китайскую валюту на бирже.

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