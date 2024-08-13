Двое россиян разместили ролик с фейками про Российскую армию и попали под статью

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Нижегородской области, которые разместили в сети ролик с фейками про Российскую армию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.
Дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. В ближайшее время мужчинам предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
По версии следствия, двое нижегородцев разместили в открытом доступе на одной из видеохостингов ролик, который согласно экспертизе содержит заведомо ложную информацию о действиях Российской армии против мирного населения Украины.
Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из МВД. По местам жительства злоумышленников был проведен обыск.
Ранее Останкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий главе некоммерческой организации Московский фонд «Казахская диаспора» Полату Джамалову по делу о фейках про Российскую армию. Он обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ.