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19:50, 13 августа 2024Силовые структуры

Двое россиян разместили ролик с фейками про Российскую армию и попали под статью

СК: двух нижегородцев заподозрили в распространении фейков про Российскую армию

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Нижегородской области, которые разместили в сети ролик с фейками про Российскую армию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. В ближайшее время мужчинам предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По версии следствия, двое нижегородцев разместили в открытом доступе на одной из видеохостингов ролик, который согласно экспертизе содержит заведомо ложную информацию о действиях Российской армии против мирного населения Украины.

Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из МВД. По местам жительства злоумышленников был проведен обыск.

Ранее Останкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий главе некоммерческой организации Московский фонд «Казахская диаспора» Полату Джамалову по делу о фейках про Российскую армию. Он обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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