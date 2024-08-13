Джеймс Кэмерон намекнул на продолжение «Терминатора»

Джеймс Кэмерон рассказал о «совершенно секретном» проекте по «Терминатору»

Создатель «Терминатора» Джеймс Кэмерон рассказал, что сейчас работает над новым проектом во вселенной фильма. Интервью с ним публикует Hollywood Reporter.

При этом Кэмерон отказался раскрыть какие-либо подробности готовящегося продукта или даже сообщить, будет это фильм или сериал.

«Я сейчас работаю над своим собственным материалом по "Терминатору". Но это совершенно секретный проект. Не хочу потом посылать назад во времени киборга-убийцу к вам на порог, если вы проболтаетесь», — отшутился режиссер.

Ранее стали известны подробности третьей части «Аватара», над которым сейчас также работает Кэмерон.