Голые мужчины подрались на нудистском пляже из-за приставаний

В Одессе голые мужчины подрались на пляже после приставаний

На нудистском пляже в Одессе подрались двое голых мужчин. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Драка произошла из-за приставаний: утверждается, что один из мужчин пытался флиртовать с другим. Разозлившись из-за неуместного поведения незнакомца, одессит схватил его сзади и бросил в воду. После этого подравшиеся мирно разошлись.

Ранее сообщалось, что в Великобритании голые модели устроили перформанс на алтаре древней часовни Кембриджского университета. Студенты-христиане протестовали против осквернения святыни, но их выгнали из здания.