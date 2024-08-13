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18:42, 13 августа 2024Из жизни

Голые мужчины подрались на нудистском пляже из-за приставаний

В Одессе голые мужчины подрались на пляже после приставаний

На нудистском пляже в Одессе подрались двое голых мужчин. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Драка произошла из-за приставаний: утверждается, что один из мужчин пытался флиртовать с другим. Разозлившись из-за неуместного поведения незнакомца, одессит схватил его сзади и бросил в воду. После этого подравшиеся мирно разошлись.

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      Антонина Черташ
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