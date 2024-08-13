Россиянам назвали единственный способ защиты от мошенничества с «Госуслугами»

IT-эксперт Мясоедов: защитить близких от мошенничества с «Госуслугами» сложно

Специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов прокомментировал новую схему мошенничества с «Госуслугами», при которой злоумышленники также используют приложение для электронной подписи «Госключ». В беседе с каналом «360» он назвал россиянам единственный способ защиты от такого обмана.

По словам Мясоедова, жертвами злоумышленников обычно становятся пенсионеры. Но защитить близких от подобной схемы обмана, как счел IT-эксперт, сложно.

Так, он указал, что на одном из этапов обмана жертву убеждают в секретности происходящего или же в том, что с ними могут связаться мошенники. «Когда с пенсионером связываются реальные сотрудники правоохранительных органов или службы безопасности банков, тех же самых "Госуслуг", он говорит о том, что ничего не знает и ничего не слышал: реальные преступники его убедили в том, что ничего никому говорить нельзя», — пояснил специалист.

Единственным вариантом защиты от мошенников Мясоедов назвал информирование тех, у кого цифровая зрелость на более низком уровне. Он отметил, что СМИ оказывают большое содействие в борьбе с мошенниками, освещая их деятельность. «Обычно самым убедительным способом для пенсионера становится демонстрация ему как раз новостей на разных площадках о том, что такая схема существует», — заверил эксперт.

Мясоедов призвал рассказывать пожилым родственникам о разных схемах мошенничества и следить за их психоэмоциональным состоянием. Кроме того, он рекомендовал обезопасить личный кабинет на «Госуслугах»: в частности, не создавать простых паролей.

О новой схеме мошенничества с «Госуслугами» россиян предупредила координатор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгения Лазарева. Она указала, что в качестве жертв аферисты выбирают людей пенсионного и среднего возраста, полагаясь на их доверчивость и исполнительность.