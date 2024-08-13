Иностранный футболист назвал самый комфортный город России

Ангольский футболист Касинтура назвал Краснодар самым комфортным городом России

Ангольский полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура назвал самый комфортный город России. Его слова приводит Sport24.

Иностранный футболист заявил, что лучшим городом для него является Краснодар, так как там он обрел много друзей и привык к его климату. При этом спортсмен добавил, что ему нравилось жить в Москве и Сыктывкаре.

Касинтура живет в России с 2015 года. Сначала он учился в университете Краснодара, затем играл в футзал в Сыктывкаре, а потом выступал за футбольные клубы «Уфа» и «Динамо Махачкала».

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