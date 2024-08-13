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18:46, 13 августа 2024Спорт

Иностранный футболист назвал самый комфортный город России

Ангольский футболист Касинтура назвал Краснодар самым комфортным городом России
Эгаш Касинтура (в центре)

Эгаш Касинтура (в центре). Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Ангольский полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура назвал самый комфортный город России. Его слова приводит Sport24.

Иностранный футболист заявил, что лучшим городом для него является Краснодар, так как там он обрел много друзей и привык к его климату. При этом спортсмен добавил, что ему нравилось жить в Москве и Сыктывкаре.

Касинтура живет в России с 2015 года. Сначала он учился в университете Краснодара, затем играл в футзал в Сыктывкаре, а потом выступал за футбольные клубы «Уфа» и «Динамо Махачкала».

Ранее американский хоккеист Алекс Гальченюк рассказал о жизни в России. Спортсмен отметил, что страна изменилась в лучшую сторону за последние годы.

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      Анастасия Борисова
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