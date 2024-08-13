Иран обсудил со странами Запада возможный удар по Израилю

Reuters: Иран обсудил с США и странами Запада возможный удар по Израилю

Иран обсудил с США и другими странами Запада возможный удар по Израилю, включая его подробности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Учитывая возросший риск расширения войны на Ближнем Востоке после уничтожения [лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила] Хании и главы "Хезболлы" Фуада Шукры, Иран в последние дни поддерживал интенсивный диалог с западными странами и США по поводу способов возмездия», — отмечается в материале агентства.

Дополнительно сообщается, что Иран ведет переговоры на протяжении нескольких дней. При этом Тегеран подчеркнул, что готов присоединиться к обсуждению урегулирования конфликта в секторе Газа.

Ранее Reuters сообщал, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое может быть достигнуто на переговорах 15 августа, может удержать Иран от массированного удара по Израилю. Однако один из источников добавил, что Тегеран вместе с союзниками по «оси сопротивления» начнут атаку, если переговоры по Газе «провалятся или они посчитают, что Тель-Авив намеренно затягивает переговоры».