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08:54, 13 августа 2024Мир

Кандидата в президенты США не включат в бюллетень на выборах из-за ложного адреса

NYP: Кеннеди-младшего не включат в бюллетень на выборах из-за ложного адреса
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Суд низшей инстанции в Олбани постановил, что независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший не будет включен в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк, поскольку он указал ложный адрес проживания. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Судья Кристина Райба постановила, что Кеннеди-младший не должен фигурировать в бюллетенях в Нью-Йорке, что, скорее всего, приведет к попыткам исключить его из избирательных бюллетеней и в других штатах. «Указание Кеннеди адреса 84 Croton Lake Road в качестве своего "места жительства" было ложным заявлением, требующим признания петиции недействительной», — написала она в решении.

В иске, поддержанном демократами, утверждалось, что Кеннеди был жителем Калифорнии, несмотря на то, что в предвыборных документах в качестве адреса был указан дом в округе Вестчестер, где он останавливался лишь один раз. «Подавляющие и достоверные доказательства, представленные на суде, установили, что связи Кеннеди с адресом 84 на Кротон-Лейк-роуд существовали только на бумаге и поддерживались с единственной целью — сохранить его регистрацию избирателя и политический статус в штате Нью-Йорк», — объяснила судья.

Отмечается, что данное решение, которое, скорее всего, будет обжаловано, может повлиять на статус Кеннеди-младшего в избирательных бюллетенях других штатов, поскольку он указал один и тот же адрес во всех своих избирательных документах по всей стране.

Ранее Кеннеди-младший назвал способ ограничить военный авантюризм США. По его мнению, Вашингтону необходимо принять закон, согласно которому отправка Национальной гвардии в зону конфликта станет возможна только после официального объявления войны Конгрессом.

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      Дарья Балацкая
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