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09:31, 13 августа 2024Мир

Лучшие хакеры мира собрались в Лас-Вегасе ради взлома машин для президентского голосования

Politico: лучшие хакеры мира попытались взломать машины для голосования в США

Фото: Steve Marcus / Reuters

Некоторые из лучших хакеров мира собрались в Лас-Вегасе на выходных, чтобы попытаться взломать машины для голосования, которые будут использоваться на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает Politico.

Каждый август хакеры на конференции DEF CON помогают должностным лицам выявить уязвимости в системе безопасности оборудования для голосования, и каждый год длительный и сложный процесс их устранения означает, что ничего не внедряется до следующего избирательного цикла.

Однако существуют опасения, что выявленные в этом году проблемы в безопасности не успеют исправить до начала президентских выборов, которые пройдут в США 5 ноября. «Что касается времени, то трудно вносить какие-либо реальные, крупные, системные изменения, особенно за 90 дней до выборов», — заявила одна из организаторов хакерского мероприятия DEF CON «Voting Village» Кэтрин Терранова.

Уточняется, что участники конференции обнаружили множество проблем в безопасности систем голосования. Организаторы Voting Village намерены опубликовать полный отчет в ближайшие недели с подробным описанием уязвимостей, обнаруженных в ходе этого цикла.

Как отмечает издание, любые неполадки, обнаруженные в машинах для голосования должны быть устранены посредством сложной процедуры, а это займет гораздо больше времени, чем два месяца до всеобщих выборов в ноябре. «Организаторы Voting Village разочарованы тем, что, несмотря на многолетние выводы о нарушениях безопасности, поставщики машин для голосования не предпринимают более оперативных мер по устранению неполадок», — заключили в материале.

Ранее неизвестные хакеры совершили атаку на внутренние интернет-сети предвыборного штаба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Представитель команды Трампа Стивен Чунг уточнил, что взломщики получили доступ к ряду документов из иностранных источников, враждебных США.

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      Дарья Балацкая
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