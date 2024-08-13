Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ в приграничье Курской области

МО РФ: расчеты «Севера» уничтожили 30 военных ВСУ в приграничье Курской области

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожили около 30 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области. О потерях противника отчиталось утром 13 августа Минобороны России.

«Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 работают в связке с разведывательными подразделениями мотострелковых соединений на линии боевого соприкосновения. В ходе совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено около 30 военнослужащих ВСУ», — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

В МО РФ добавили, что бойцам расчета потребовалось не более двух минут после получения информации от разведки, чтобы скорректировать огонь для нанесения максимального огневого поражения по цели.