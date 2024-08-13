Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом заявили в Минобороны России.

Как утонили в ведомстве, около 14:20 по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Информация о районе уничтожения дрона и последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны сообщало о поражении беспилотника под Белгородом около 8:30 утра. Кроме того, еще 14 дронов Украина выпустила по России в ночь на 13 августа. 12 из них перехватили над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями.

12 августа в ходе президент России Владимир Путин заявил, что Украина продолжит попытки дестабилизировать приграничные регионы. По его словам, новых провокаций нельзя исключать и в Брянской области.