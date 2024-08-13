Украинский дрон сбит при попытке нанести удар по российскому региону

Украинский беспилотник сбит при попытке атаковать Белгородскую область

Украинский беспилотник сбит при попытке атаковать Белгородскую область. Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

Борт был сбит около 8:30 мск дежурными средствами противовоздушной обороны. О возможных последствиях, связанных с падением обломков, не сообщается.

По данным военного ведомства, речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров. Достигнув цели, они пикируют на нее, после чего происходит детонация.

12 августа власти Белгородской области закрыли въезд в Краснояружский район в связи с напряженной обстановкой. Это связано с возросшей активностью подразделений Вооруженных сил Украины. По данным местных властей, по состоянию на 12 августа были эвакуированы 11 из 11,5 тысячи человек, остававшихся в районе.