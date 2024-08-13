Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:56, 13 августа 2024Бывший СССР

На Украине ответили на обвинения Белоруссии

МИД Украины заявил о нежелании реагировать на обвинения Белоруссии
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Yves Herman / Reuters

МИД Украины считает нецелесообразным реагировать на обвинения со стороны Белоруссии в том, что украинские беспилотники залетали на территорию страны. О нежелании Киева отвечать Минску заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает РИА Новости.

«Мы видели эти заявления, тщательно их изучили и анализируем, не видим особой целесообразности реагировать… Мы призываем не нагнетать эти антиукраинские настроения и не создавать впечатление каких-то угроз, которых нет. Будем дальше следить за действиями и заявлениями Белоруссии и будем соответствующим образом на них реагировать», — сказал он.

В субботу, 10 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении около десяти воздушных целей над территорией республики и России. По его словам, ими могли быть летевшие с Украины ударные беспилотники.

После этого он поручил усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Оба района расположены на юго-востоке Белоруссии и граничат с Сумской областью Украины и с Брянской областью России.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Нет ничего позорнее». Командир «Ахмата» рассказал о чеченцах, сдавшихся в плен ВСУ

      В США признали невозможность запретить американцам приезжать в Россию

      Егор Крид рассказал о проблемах с психическим здоровьем

      Необычное существо из Атлантики заметили на пляже в России

      Раскрыта точная дата выхода GTA VI

      Назван самый красивый мужчина российской авиации

      Профицит внешней торговли России вырос при падении импорта

      На Украине ответили на обвинения Белоруссии

      Росту российской экономики нашли объяснение

      Путин назначил нового председателя Верховного суда Татарстана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше