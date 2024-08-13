На Украине ответили на обвинения Белоруссии

МИД Украины заявил о нежелании реагировать на обвинения Белоруссии

МИД Украины считает нецелесообразным реагировать на обвинения со стороны Белоруссии в том, что украинские беспилотники залетали на территорию страны. О нежелании Киева отвечать Минску заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает РИА Новости.

«Мы видели эти заявления, тщательно их изучили и анализируем, не видим особой целесообразности реагировать… Мы призываем не нагнетать эти антиукраинские настроения и не создавать впечатление каких-то угроз, которых нет. Будем дальше следить за действиями и заявлениями Белоруссии и будем соответствующим образом на них реагировать», — сказал он.

В субботу, 10 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении около десяти воздушных целей над территорией республики и России. По его словам, ими могли быть летевшие с Украины ударные беспилотники.

После этого он поручил усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Оба района расположены на юго-востоке Белоруссии и граничат с Сумской областью Украины и с Брянской областью России.

