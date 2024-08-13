На Украине подтвердили потерю Лисичного и других населенных пунктов

DeepState подтвердил потерю ВСУ Лисичного на покровском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Лисичное и другие населенные пункты на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState прокомментировал наступление Вооруженных сил (ВС) России и подтвердил потерю ВСУ Лисичного, Ивановки и Свиридоновки на покровском направлении. Также сообщается о продвижении российских военных в районе Гродовки и Сергеевки на этом же участке фронта.

«Не забываем, что война идет на востоке и юге Украины», — подчеркнул ресурс. Также сообщается о продвижении ВС России в населенном пункте Невельское.

Ранее силовые структуры оценили влияние взятия Лисичного на линию фронта в ДНР. Отмечается, что российские военные могут двигаться в направлении города Димитров (украинское название — Мирноград) — одного из крупных хабов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.