На Западе назвали четыре причины вторжения ВСУ в Курскую область

NYT: Киев атаковал Курскую область, чтобы отвлечь Россию и поднять дух ВСУ

The New York Times (NYT) назвала четыре причины вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. По мнению аналитиков, Киев решил принять радикальные меры на фоне неудач на фронте.

Во-первых, Украина стремится отвлечь Россию от продвижения на Донбассе, переместив боевые действия на ее территорию. Однако 10 августа издание отмечало, что российские войска продолжают наступление в районе Торецка, Часова Яра и Покровска, в последние дни командование заявляло о тактических успехах на этих направлениях.

«Операция также может оказать столь необходимую поддержку моральному духу украинцев, чьи войска уже несколько месяцев терпят поражение от российских войск», — говорится в материале.

Третьей и четвертой причинами газета называет попытку показать Западу, что Украина все еще способна на отдельные действия, и необходимость убедить Вашингтон в возможности контрнаступления на российской территории.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются неделю. Под контролем противника в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Украина также предпринимает попытки проникнуть на территорию Белгородской области.

