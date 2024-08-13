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15:09, 13 августа 2024Экономика

Названа самая популярная в России легковушка с пробегом

«Автостат»: седан LADA 2107 оказался самой популярной легковушкой с пробегом

Фото: Андрей Холмов / ТАСС

За первые шесть месяцев 2024 года в России купили 62,7 тысячи седанов LADA 2107. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Таким образом, машина стала самой популярной в РФ подержанной легковушкой. На второй позиции — LADA – хэтчбек 2114 («Самара-2»). Ее продали в количестве 59,1 тысячи. Третье и четвертое места заняли Kia Rio и Hyundai Solaris (55,8 тысячи и 54,3 тысячи соответственно). Пятое — Ford Focus. С января по июнь 2024 года ее купили 51,1 тысячи раз.

Также в десятку самых популярных подержанных легковых автомобилей включили седан LADA 2170 «Приора», внедорожник LADA 4x4, Toyota Corolla, Toyota Camry и седан LADA 2110.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2024 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России увеличилась на 14 процентов, а подержанного — на 19 процентов.

Кроме того, по итогам июля продажи новых легковых автомобилей в РФ выросли на 42,4 процента, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, и составили 136,2 тысячи единиц.

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