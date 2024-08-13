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20:25, 13 августа 2024Забота о себе

Назван самый эффективный напиток для профилактики цистита

Уролог Пульбере рекомендовал пить клюквенный морс для профилактики цистита

Фото: Dementieva Iryna / Shutterstock / Fotodom

Врач-уролог, доктор медицинских наук, профессор Сергей Пульбере назвал самый эффективный напиток для профилактики цистита и рассказал о правильном лечении этого неприятного заболевания. Его рекомендации приводит издание aif.ru.

Для профилактики циститов Пульбере рекомендовал пить домашний клюквенный морс. По его словам, в этой ягоде содержатся вещества, разрушающие адгезивные нити, которыми кишечная палочка — возбудитель этого заболевания прикрепляется к эпителию мочевыводящих путей.

Врач отметил, что клюква широко применяется для профилактики и как часть комплексного лечения цистита. «Препараты с экстрактом этой ягоды обладают мочегонным эффектом, содержат витамин C, что тоже дает лечебный эффект при инфекциях мочевыводящих путей. В терапию также могут входить лекарства, увеличивающие текучесть крови и улучшающие микроциркуляцию», — объяснил он.

При этом уролог подчеркнул, что лечение цистита одними растительными средствами не рекомендуется, так как зачастую приводит либо к осложнениям, либо к частым рецидивам заболевания. Однако подходящую терапию должен подбирать только врач в зависимости от этиологии заболевания. Так, при вирусном цистите антибиотики не нужны, а при инфекции бактериального происхождения без них не обойтись, добавил Пульбере.

Ранее акушер-гинеколог высшей категории Сураё Назарова назвала способ не подхватить на пляже воспаление мочевого пузыря, также известное как цистит. Прежде всего Назарова призвала соблюдать гигиену — до и после купания принимать душ с мягким гелем для интимной гигиены, чтобы смыть соль и микроорганизмы, которые могут стать причиной развития инфекций.

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      Наталья Обрядина
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