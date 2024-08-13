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18:43, 13 августа 2024Ценности

Названы две главные ошибки в нарядах гостей на свадьбе

Эксперт по этикету Майер: гостям не стоит носить розовые наряды на свадьбе

Фото: freepik / Freepik

Американский эксперт по этикету Мика Майер назвала две главные ошибки в нарядах гостей на свадьбе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь она обратила внимание на то, что многие девушки предпочитают носить на церемонии платья бледно-розовых цветов. «Вы считаете, что бледно-розовый — безопасный цвет для гостей? На самом деле он для невест», — заявила специалист.

Кроме того, Майер выделила наряды, оформленные цветочными аппликациями или принтом. По ее словам, такие декоративные элементы могут носить только невесты. «На самом деле, это худшее, что вы можете сделать. Вам стоит избегать цветочных мотивов на белых платьях, бледно-розовых оттенков или чего-то прозрачного, и тогда вы будете хорошо смотреться на свадебных фото», — заключила автор видео.

В июне прошлого года ведущие подкаста Unfiltered Bride назвали причину запрета красных платьев для гостей на свадьбе.

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      Мария Винар
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