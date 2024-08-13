Обманувшие Долину мошенники звонили ей с Украины

ТАСС: обманувшие Ларису Долину мошенники звонили ей с Украины

Телефонные мошенники, обманывавшие певицу Ларису Долину с апреля по июль, находятся на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник ТАСС сообщил, что злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по 25 июля вводили в Долину и убеждали ее перевести накопления якобы на безопасные счета. При этом они призывали передать сбережения и деньги от продажи курьеру.

«Также известно, что мошенники звонили с территории Украины», — подчеркнул информатор.