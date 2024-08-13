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14:42, 13 августа 2024Силовые структуры

Обвиняемых в нанесении девушке 100 ножевых ранений в петербургской квартире арестовали

В Петербурге арестовали двоих обвиняемых в нанесении 111 ножевых ранений девушке

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Суд заключил под стражу двоих мужчин, обвиняемых в нанесении 25-летней девушке не менее 100 ножевых ранений в петербургской квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Мурату Ганижеву и Абдул-Малику Бузуртанову предъявлено обвинение по пунктам «д» и «ж» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Они будут под арестом до 7 октября, уточнили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, все произошло в ночь с 1 на 2 августа. Ганижев и Бузуртанов, находясь в квартире по улице Краснопутиловской в состоянии наркотического опьянения, поссорились с потерпевшей и нанесли ей не менее 111 ударов ножом по различным частям дела. Женщина не выжила, а обвиняемые покинули место преступления.

Их задержали в Ингушетии.

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      Олеся Мицкевич
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