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08:53, 13 августа 2024Бывший СССР

Офицер ВС России заявил о нехватке у ВСУ боеприпасов в Херсонской области

Офицер ВС России Пломбир заявил о нехватке у ВСУ снарядов в Херсонской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов на херсонском направлении. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе Вооруженных сил (ВС) России с позывным Пломбир.

Он заявил, в частности, о прекращении ударов кассетными боеприпасами. Пломбир подчеркнул, что это связано в том числе с переброской Украиной ресурсов на операцию в Курской области.

«Противник на херсонском направлении более-менее ослабел, начинаем его давить. Приблизительно, даже по тем же FPV-дронам и сбросам, уже где-то недели две-три снизилась интенсивность», — заявил офицер ВС России. Он добавил, что ВСУ продолжают попытки форсировать Днепр малыми группами.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о подготовке британскими инструкторами ВСУ для форсирования Днепра в районе Запорожской АЭС. По словам Рогова, для этих целей были переброшены подразделения с херсонского направления.

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      Алевтина Запольская
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