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13:07, 13 августа 2024Россия

Плакат с лозунгом «Украина, вперед на Москву» заметили в столице. Повесивших его мужчин разыскивает полиция

Повесившие плакат с лозунгом «Украина, вперед на Москву» оказались в розыске

Кадр: Telegram-канал Baza

Плакат с лозунгом «Украина, вперед на Москву» заметили, на востоке столицы. Двое мужчин разместили его на заборе, ограждающем железнодорожные пути на Колодезной улице.

Мужчин заметили очевидцы. Автомобилисты зафиксировали процесс замещения листовки и номер машины, на которой они уехали. При чем в салоне этого авто на зеркале заднего вида висела георгиевская лента. Расклейщиков разыскивает полиция.

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Плакат стал реакцией на призывы Панина к ВСУ наступать на Москву

По данным Shot, плакат разместили активисты одного из патриотических проектов. Они изобразили на нем актера Алексея Панина (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), сидящего на свинье, с лозунгом «Украина, вперед на Москву». При этом в одной руке он держал флаг Украины, а в другой — дилдо.

Как отметили активисты, листовки появились не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Твери, Смоленске и Калуге.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил шансы Панина вернуться к работе в России. Он отметил, что это маловероятно. «С такой активной антироссийской позицией Алексей Панин является гипертоксичным элементом для России. И я очень сомневаюсь, что кто-то захочет иметь с ним какие-то дела», — уточнил мужчина.

Тогда как сам Панин заявил, что готов вернуться в Россию разве только ради денег. «Заработал денег, поснимался в кино, поехал дальше», — сказал он, отметив, что его не устраивает мышление жителей РФ.

В конце мая этого года Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла Алексея Панина в список террористов и экстремистов. Актер уехал из России в 2020 году.

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      Александра Д Борисова
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