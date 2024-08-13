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08:26, 13 августа 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о распространении неизвестного заболевания в Николаеве

Лебедев: в Николаеве распространяется заболевание, напоминающее отравление
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

В Николаеве на Украине распространяется неизвестное заболевание, напоминающее симптомами отравление. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Жители Николаева (...) пишут: "Уже больше двух недель почти каждую ночь просыпаюсь от очень неприятного запаха, дерет носоглотку, опухшее верхнее небо, режет глаза! А спасения никакого от этого нет (...) Питье, полоскания не помогают"», — сообщает Лебедев.

По его словам, украинские власти города называют вспышку «новым ковидом», а в городе в квартирах слышен химический запах с улиц.

Ранее Лебедев сообщил, что российская армия нанесла удар по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая двигалась в сторону Курской области. Лебедев отметил, что она состояла из шести грузовиков с прицепленными гаубицами и четырех автобусов с личным составом.

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      Валентин Карант
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