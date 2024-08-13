Польский миллиардер решил подать в суд на Meta из-за фейковой рекламы

Польский миллиардер Бжоска решил подать в суд на Meta из-за фейковой рекламы

Польский миллиардер, основатель и гендиректор одного из крупнейших частных почтовых операторов в Европе InPost Рафаль Бжоска и его жена, журналистка Омена Менсах, решили подать в суд на американскую корпорацию Meta (признана в России экстремистской и запрещена) из-за фейковой рекламы в принадлежащих компании соцсетях Facebook и Instagram (запрещены в России; принадлежат компании Meta). Об этом сообщает Reuters.

На платформах Facebook и Instagram появились рекламные публикации с изображением журналистки, в которых утверждалось, что она подвергалась насилию со стороны супруга, а также распространялись слухи о ее смерти. Менсах обнаружила в общей сложности 263 подобных поста.

«Мы рассматриваем абсолютно все сценарии, включая судебный иск в США, если в Европе будет бездействие», — заявил миллиардер. Он подчеркнул, что они с супругой намерены добиться того, чтобы Meta «перестала получать выгоду от продвижения контента, который нарушает их права», а также выплатила им крупную денежную компенсацию. Полученные деньги Бжоска и Менсах планируют пожертвовать благотворительным организациям.

Отмечается, что на прошлой неделе польское Управление по защите персональных данных потребовало от корпорации прекратить показ фейковых публикаций с использованием изображений супругов. Представитель Meta, в свою очередь, заявил, что мошенники используют все доступные платформы для обмана. По его словам, администрация компании удаляет подобный контент и сотрудничает с местными властями и правоохранительными органами.

Ранее апелляционный военный суд признал законным приговор в отношении пресс-секретаря корпорации Meta Энди Стоуна (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). 22 апреля его приговорили к шести годам колонии общего режима.

11 марта 2022 года Стоун опубликовал пост, в котором оправдывал насилие в отношении российских военных, участвующих в специальной военной операции. Следователи решили, что этот материал также содержит публичные призывы к терроризму.