Президент Палестины дал лестную характеристику России

Президент Палестины Аббас: Россия — дорогой друг палестинского народа

Россия является одним из самых дорогих друзей палестинского народа. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Мы чувствуем, что Россия — один из самых дорогих друзей палестинского народа, и, как вы сказали в начале встречи, мы надеемся, что и палестинский народ получит свое государство», — заявил палестинский президент.

Аббас выразил доверие и поддержку российскому коллеге и добавил, что переговоры с Путиным приносят ему «всегда большую радость». Он добавил, что палестинский народ также надеется на гуманитарную поддержку со стороны России.

Палестинский лидер прибыл в Москву с официальным визитом 12 августа.

Ранее сотрудники посольства Палестины в Москве сообщили, что визит Аббаса продлится два дня.