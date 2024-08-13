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19:52, 13 августа 2024Мир

Президент Палестины дал оценку переговорам с Путиным

Президент Палестины Аббас: переговоры с Путиным получились честными и открытыми

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным получились честными и открытыми. Об этом заявил его палестинский коллега Махмуд Аббас по итогам беседы, передает ТАСС.

«На второй встрече мы открыто обсудили все темы, которые волнуют как Россию, так и Палестину (...) Мы говорили о том, что происходит сейчас в секторе Газа, о том, как Америка видит дальнейшее развитие событий, как международное сообщество реагирует на события в секторе Газа», — рассказал палестинский лидер.

Аббас также подчеркнул, что он напрямую сказал Путину, что Палестина и весь арабский мир не соглашаются с курсом США и их политиков на Ближнем Востоке.

Ранее Аббас заявил, что рассчитывает на гуманитарную поддержку со стороны России. Он добавил, что Россия является «одним из самых дорогих друзей палестинского народа» и поддержка Москвы чувствуется.

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      Максим Габриелян
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