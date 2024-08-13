Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 13 августа 2024Россия

Раскрыты суточные потери ВСУ

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли 1835 военнослужащих
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 1835 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Большая часть потерь украинской армии пришлась на зону контроля подразделений группировок российских войск «Запад» и «Юг» — 470 и 510 бойцов соответственно.

Еще 855 солдат противник потерял при боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

Ранее генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что за сутки в районе Мартыновки и Суджи бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО Минобороны России уничтожили танк, 7 БТР-БМП, 13 бронированных машин, 9 пикапов и другую военную технику ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал раскрыл руководителей и участников операции ВСУ под Курском

      В «Одноклассниках» обновили настройки приватности постов

      Цыпленок-мутант с четырьмя лапами вылупился в США

      Раскрыты популярные у россиян страны для отдыха в августе

      В России рассказали о борьбе с передачей советских вооружений Украине

      ООН попросила Россию о доступе в Курскую область из-за вылазки ВСУ

      Командир «Ахмата» заявил об уничтожении большей части вторгшихся под Курск войск ВСУ

      Стало известно о спасении российского солдата бывшим соседом Зеленского

      В России прокомментировали слова Зеленского о целях атаки на Курскую область

      Звезду Disney арестовали за домашнее насилие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше