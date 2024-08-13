Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли 1835 военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 1835 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Большая часть потерь украинской армии пришлась на зону контроля подразделений группировок российских войск «Запад» и «Юг» — 470 и 510 бойцов соответственно.

Еще 855 солдат противник потерял при боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

Ранее генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что за сутки в районе Мартыновки и Суджи бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и ССО Минобороны России уничтожили танк, 7 БТР-БМП, 13 бронированных машин, 9 пикапов и другую военную технику ВСУ.