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19:46, 13 августа 2024Забота о себе

Россиян научили обрабатывать сезонные овощи без риска отравления

Диетолог Ткаченко: чтобы избежать отравления, сезонные овощи надо тщательно мыть

Фото: David Trinks / Unsplash

Употребление сезонных овощей летом может спровоцировать интоксикацию и кишечные инфекции, предупредила диетолог и нутрициолог Мария Ткаченко. Она научила россиян, как их правильно хранить и обрабатывать, чтобы снизить риск отравления, в беседе с Life.ru.

Основным правилом безопасного употребления овощей и фруктов является их тщательная гигиеническая обработка, заявила диетолог. Их нужно не просто споласкивать, а тщательно мыть под проточной водой несколько раз. Для удаления остатков пестицидов и гербицидов можно использовать специальные моющие средства или слабый раствор соды, а с магазинных плодов срезать кожуру, добавила специалистка.

Также, по ее словам, чтобы избежать отравления, зелень и салаты надо замачивать в растворе лимонного сока на 15 минут — это поможет избавиться от грязи, насекомых и бактерий. При этом нарезать продукты Ткаченко рекомендовала чистыми руками на чистых поверхностях.

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При хранении в холодильнике овощи и фрукты необходимо изолировать от сырых мясных, молочных продуктов, продолжила Ткаченко. По ее словам, брать на рынке нужно только целые фрукты и овощи, от покупки нарезанных продуктов в парке на прилавке и на дорожной трассе лучше отказаться.

Картофель, тыкву, кабачки, кукурузу и грибы желательно тщательно термически обрабатывать, чтобы избежать возможных проблем с желудочно-кишечным трактом, добавила диетолог. «Выбирайте сезонные овощи и фрукты, выращенные в вашем регионе, — они содержат меньше вредных химикатов, используемых при гидропонном выращивании и для ускорения роста», — заключила Ткаченко.

Ранее анестезиолог-реаниматолог Леонид Карев рассказал о симптомах отравления ртутью. На него, по словам врача, указывают темно-красная окраска слизистых рта и глотки с медным оттенком, кровоточивость десен.

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      Александра Лисица
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