Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:23, 13 августа 2024Моя страна

Россиянин нашел у своей бабушки бивень мамонта

Житель Новосибирска нашел у своей бабушки бивень мамонта
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Konstantin Mikhailov / Globallookpress.com

Житель Новосибирска нашел в квартире своей бабушки фрагмент клыка мамонта. Об этом он рассказал VN.ru.

По словам россиянина, бивень настоящий и попал в Новосибирск из Якутии в качестве подарка 35 лет назад. Диаметр бивня составляет 16 сантиметров, высота — 32 сантиметра, вес — 7,5 килограмма.

Как сообщает издание, цена изделий из бивня мамонта немаленькая, кусочки бивня на маркетплейсах стоят около 1600 рублей за шесть штук разной конфигурации. Обнаруживший бивень мужчина оценивает находку в 12,5 тысячи рублей за килограмм.

В декабре 2022 года пермский краеведческий музей впервые представил самый большой бивень предка мамонта — трогонтериевого слона. Экспонат длиной 3 метра и 15 сантиметров показывали публике с 6 декабря на экспозиции «Музей пермских древностей».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Соратник Кадырова раскрыл число сдавшихся в украинский плен чеченцев под Курском

      Россиянам стало проще найти пару

      Украина получила от Европы несколько миллиардов евро

      Российские пивовары рассказали о втором дыхании

      Названы две причины высоких цен на билеты из Анапы

      Аббас назвал Путину виновных в провале решения палестинского вопроса

      В ДНР рассказали о ситуации на покровском направлении

      Отец Галкина обвинил завистников в трагедии с его сыном

      В США обратились к Байдену с одной просьбой для ВСУ

      На Украине подтвердили потерю Лисичного и других населенных пунктов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше