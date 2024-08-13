Россиянин нашел у своей бабушки бивень мамонта

Житель Новосибирска нашел у своей бабушки бивень мамонта

Житель Новосибирска нашел в квартире своей бабушки фрагмент клыка мамонта. Об этом он рассказал VN.ru.

По словам россиянина, бивень настоящий и попал в Новосибирск из Якутии в качестве подарка 35 лет назад. Диаметр бивня составляет 16 сантиметров, высота — 32 сантиметра, вес — 7,5 килограмма.

Как сообщает издание, цена изделий из бивня мамонта немаленькая, кусочки бивня на маркетплейсах стоят около 1600 рублей за шесть штук разной конфигурации. Обнаруживший бивень мужчина оценивает находку в 12,5 тысячи рублей за килограмм.

В декабре 2022 года пермский краеведческий музей впервые представил самый большой бивень предка мамонта — трогонтериевого слона. Экспонат длиной 3 метра и 15 сантиметров показывали публике с 6 декабря на экспозиции «Музей пермских древностей».