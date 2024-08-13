Россиянин угрожал совершить теракт при помощи бытового газа и попался ФСБ

Жителю Ярославской области дали условный срок за угрозу совершения теракта

Ростовский районный суд огласил приговор в отношении 44-летнего местного жителя Дмитрия Быкова, который угрожал устроить теракт при помощи бытового газа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

По данным ведомства, Быков позвонил в службу «112» и высказал угрозу совершения теракта по телефону. Деятельность лжетеррориста была пресечена сотрудниками ФСБ.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») и приговорили к трем годам лишения свободы условно. До этого он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка и неисполнение родительских обязанностей.

Ранее Следственный комитет России обвинил двоих россиян в теракте на железной дороге в интересах Главного управления разведки Украины. В отношении женщины и мужчины завели уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»).