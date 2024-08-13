Российский грузовой корабль отчалил от МКС

«Роскосомос»: грузовой корабль «Прогресс МС-26» отчалил от МКС

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-26» отчалил от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила корпорация «Роскосомос» в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео видно, как корабль отделился от служебного модуля «Звезда». Ожидается, что его двигательная установка начнет торможение в 8:08 по мск. После этого он сойдет с орбиты, войдет в атмосферу и разрушится.

В июле «Роскосмос» сообщил, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» доставлен в вакуумную камеру монтажно-испытательного корпуса площадки 254 космодрома Байконур для проведения испытаний на герметичность.