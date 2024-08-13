СК отправил сотрудников в пункты временного размещения беженцев из Курской области

СК допросит беженцев из Курской области по возбужденному после атак ВСУ делу

Следственный комитет (СК) России отправляет своих сотрудников в пункты временного размещения беженцев из Курской области для допросов по уголовному делу. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, следователи должны будут навестить 157 беженцев, признать их потерпевшими по делу и допросить. Так СК планирует узнать подробности вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России, факты применения украинскими войсками тяжелой техники, а также состояние имущества потерпевших и объектов административной инфраструктуры, пострадавших во время атак.

О массированном обстреле Курской области со стороны ВСУ стало известно 6 августа. По данным следствия, в нападении принимали участие военнослужащие 22-й отдельной механизированной и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригад ВСУ.

При атаках пострадали 13 человек, и еще одну мирную жительницу не удалось спасти. В тот же день глава СК России поручил возбудить по данному факту уголовное дело.

