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16:49, 13 августа 2024Силовые структуры

СК отправил сотрудников в пункты временного размещения беженцев из Курской области

СК допросит беженцев из Курской области по возбужденному после атак ВСУ делу

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России отправляет своих сотрудников в пункты временного размещения беженцев из Курской области для допросов по уголовному делу. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, следователи должны будут навестить 157 беженцев, признать их потерпевшими по делу и допросить. Так СК планирует узнать подробности вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России, факты применения украинскими войсками тяжелой техники, а также состояние имущества потерпевших и объектов административной инфраструктуры, пострадавших во время атак.

О массированном обстреле Курской области со стороны ВСУ стало известно 6 августа. По данным следствия, в нападении принимали участие военнослужащие 22-й отдельной механизированной и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригад ВСУ.

При атаках пострадали 13 человек, и еще одну мирную жительницу не удалось спасти. В тот же день глава СК России поручил возбудить по данному факту уголовное дело.

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