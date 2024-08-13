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09:26, 13 августа 2024Россия

Стала известна цель экстренного приезда депутата Госдумы в Курскую область

Chita.ru: депутат ГД Гурулев лично эвакуировал родителей жены из Курской области

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Целью экстренного приезда депутата Госдумы Андрея Гурулева в Курскую область была эвакуация родственников. Об этом сообщает сетевое издание Chita.ru в Telegram.

Ранее Гурулев рассказал о посещении Курской области после того, как в регион вошли украинские войска и раскритиковал возведенную там линию обороны.

По информации издания, Гурулев вывез из Курской области родителей жены. Ранее он целью приезда в регион назвал «забрать оттуда стариков», не указав, о ком именно шла речь.

11 августа украинские войска предприняли новую попытку пробиться через линию госграницы вглубь российской территории. Бойцы противника намеревались зайти на территорию Беловского района Курской области. Атака была отбита российскими военнослужащими.

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      Алан Босиков
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