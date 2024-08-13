Сторонники Трампа сочли Харрис «самым радикальным либералом»

Сторонники Трампа потратят на рекламу $100 млн из-за роста популярности Харрис

Суперкомитет по политической активности Make America Great Again Inc., поддерживающий кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа, планирует потратить 100 миллионов долларов на рекламу на фоне роста популярности его соперницы от демократов, действующего вице-президента Камалы Харрис. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на меморандум организации.

В тексте документа говорится, что расходы сторонников экс-президента на рекламу в течение следующих трех недель будут направлены на то, чтобы «охарактеризовать Камалу Харрис как самого радикального либерала, когда-либо баллотировавшегося на пост президента».

Суперкомитет запускает рекламную кампанию стоимостью 70 миллионов долларов в четырех штатах: Мичигане, Висконсине, Неваде и Северной Каролине. Кроме того, организация «расширяет существующие усилия» в Пенсильвании, Джорджии и Аризоне, говорится в меморандуме.

Ранее результаты совместного опроса Financial Times и Школы бизнеса Росса Мичиганского университета показали, что Камала Харрис обошла Дональда Трампа в опросе об экономическом доверии. Лояльность кандидату от демократов в вопросах экономики выразили 42 процента опрошенных. Бывший президент набрал 41 процент, уступив своей конкурентке на один процентный пункт.