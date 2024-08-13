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08:37, 13 августа 2024Мир

Трамп рассказал об отношении к ЕС

Трамп: ЕС не такой жесткий, как Китай, но он плохой

Фото: Umit Bektas / Reuters

Европейский союз (ЕС) не такой жесткий, как Китай, но он плохой. Об этом в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

В ходе беседы Маск упомянул открытое письмо, адресованное ему от цифрового регулятора Евросоюза Тьерри Бретона, опубликованное перед интервью и напомнившее владельцу социальной сети X о правилах ЕС в отношении пропаганды ненависти. Маск поинтересовался у Трампа о его мнение насчет попыток ЕС ввести цензуру и навязать ее даже американцам из других стран.

Кандидат от республиканцев не ответил на вопрос прямо, начав рассуждать на тему дефицита торговли США с ЕС. Он добавил, что, «они [ЕС] пользуются огромным преимуществом перед Соединенными Штатами в торговле» и «они [ЕС] не такие жесткие, как Китай, но они плохие».

Трамп также затронул тему помощи Украине со стороны Евросоюза и сравнил ее с расходами США. «Почему Соединенные Штаты платят непропорционально больше за защиту Европы, чем сама Европа? Это не имеет смысла. Это несправедливо, и это уместно обсудить», — высказался политик.

Ранее Трамп в интервью Маску назвал действующего президента США Джо Байдена овощем. По его словам, состояние главы государства выглядит очень плохо.

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      Дарья Балацкая
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