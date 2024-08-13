Учительница обнаружила медведя в школьном кабинете

В США учительнице пришлось выгонять медведя из школы

В США учительнице пришлось самостоятельно выгонять медведя, которого она обнаружила в школьном классе. Об этом пишет Local 12.

Элейн Салмон, преподавательница начальной школы в штате Калифорния, пришла в школу перед началом учебного года, чтобы подготовить и украсить свой класс. Пока она отлучилась в другой кабинет, в класс забрался медведь. Женщина закрыла хищника в помещении и позвонила мужу, чтобы тот помог разобраться с ситуацией.

Когда мужчина приехал, он и Салмон вместе стали стучать в школьное окно, чтобы отвлечь хищника от двери. Затем муж Салмон открыл дверь, которую необходимо было придерживать, чтобы она не захлопнулась. Заметив, что путь свободен, медведь вышел на улицу и почти сразу убежал в горы, не заинтересовавшись людьми.

По словам Салмон, больше всего она беспокоилась, что медведь испортит классную комнату, которую она уже украсила. Особенно ее тревожило состояние пола, который лишь недавно обновили. Однако хищник заинтересовался лишь «тревожными» наборами на случай землетрясения, в которых лежали съедобные батончики.

После необычного инцидента администрация школы разработала особый протокол на случай появления диких животных.

Ранее в Канаде медведь съел 60-летнего мужчину из индейского поселения в провинции Манитоба. Его останки нашли на тропе недалеко от местного аэродрома.