Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:54, 13 августа 2024Из жизни

Учительница обнаружила медведя в школьном кабинете

В США учительнице пришлось выгонять медведя из школы

Кадр: Local 12

В США учительнице пришлось самостоятельно выгонять медведя, которого она обнаружила в школьном классе. Об этом пишет Local 12.

Элейн Салмон, преподавательница начальной школы в штате Калифорния, пришла в школу перед началом учебного года, чтобы подготовить и украсить свой класс. Пока она отлучилась в другой кабинет, в класс забрался медведь. Женщина закрыла хищника в помещении и позвонила мужу, чтобы тот помог разобраться с ситуацией.

Когда мужчина приехал, он и Салмон вместе стали стучать в школьное окно, чтобы отвлечь хищника от двери. Затем муж Салмон открыл дверь, которую необходимо было придерживать, чтобы она не захлопнулась. Заметив, что путь свободен, медведь вышел на улицу и почти сразу убежал в горы, не заинтересовавшись людьми.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

По словам Салмон, больше всего она беспокоилась, что медведь испортит классную комнату, которую она уже украсила. Особенно ее тревожило состояние пола, который лишь недавно обновили. Однако хищник заинтересовался лишь «тревожными» наборами на случай землетрясения, в которых лежали съедобные батончики.

После необычного инцидента администрация школы разработала особый протокол на случай появления диких животных.

Ранее в Канаде медведь съел 60-летнего мужчину из индейского поселения в провинции Манитоба. Его останки нашли на тропе недалеко от местного аэродрома.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам пригрозили отобрать дачи. Кто и почему может остаться без земли?

      Соратник Кадырова оценил обстановку под Курском

      21-летнего россиянина жестоко избили из-за просьбы освободить проезд во дворе

      В России вновь стали чаще госпитализировать пациентов с коронавирусом

      В «Одноклассниках» обновили настройки приватности постов

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Плакат со свиньей и призывом к Украине в Москве связали с Паниным и активистами-патриотами

      В Госдуме отреагировали на информацию о вероятной замене Зеленского

      Бывший сосед Зеленского передал ему привет из плена

      Автор «Слова пацана» объявил войну водке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше