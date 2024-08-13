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19:39, 13 августа 2024Путешествия

В Европе у туристов стали конфисковывать шезлонги и зонтики на пляжах

Daily Mail: полиция Испании стала конфисковывать у туристов шезлонги на пляжах

Фото: Reuters

В Европе полиция стала отбирать у отдыхающих шезлонги и зонтики на пляжах на фоне протестов против массового туризма. Об этом пишет Daily Mail.

Власти некоторых курортов материковой Испании, а также Балеарских и Канарских островов ввели штрафы для любителей отдыха на побережье, которые оставляют свои вещи на время обеда или на ночь, чтобы занять лучшие места.

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Полиция начала конфисковывать лежаки туристов и отвозить их в участки. Чтобы их забрать, курортникам придется заплатить штраф в размере 250 евро (25 тысяч рублей).

Ранее десятки протестующих против массового туризма заполонили пляж на испанском острове Майорка. Люди устроили сидячую забастовку из-за отдыхающих, которые напиваются на курорте.

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      Мария Борисова
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