В ЛНР заявили об уничтожении пункта управления ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС России уничтожили пункт управления ВСУ в Харьковской области

Российские войска уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в жилом доме близ Купянска Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«По данным агентурных источников, украинские боевики разместили пункт управления в одном из частных домовладений Куриловки. По указанному адресу была проведена доразведка», — рассказал эксперт.

По его словам, после дораведки ВС России был нанесен удар в ночное время суток, пункт управления был уничтожен вместе с находящимися там военнослужащими украинской армии.

Ранее Марочко рассказал о разыскиваемой в Харьковской области группе вооруженных солдат ВСУ, самовольно покинувших свои позиции и успевших ограбить магазин.