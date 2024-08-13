Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:21, 13 августа 2024Россия

В приграничном российском регионе отменили режим ЧС регионального характера

В Курской области отменили режим ЧС регионального характера

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Курской области отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера в связи с действующим на территории приграничного российского региона режимом ЧС федерального уровня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«В Курской области подписано распоряжение об отмене режима чрезвычайной ситуации регионального характера», — отметили в областном правительстве.

Уточняется, что решение приняли в связи с тем, что на территории региона действует режим ЧС федерального уровня.

Бои с Вооруженными силами Украины в Курской области продолжаются уже неделю. По последним данным, под контролем украинских формирований в российском регионе находятся 28 населенных пунктов. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Собянин сообщил об отправке нескольких тысяч добровольцев из Москвы в зону СВО

      Мужчина напоил девочку-подростка ромом и потрогал ее грудь во время полета

      Профсоюз подал иск против Трампа и Маска

      Школьников захотели учить экологии

      Курс евро превысил 100 рублей

      Обвиняемого в афере блогера Шабутдинова оставили в СИЗО до осени

      Владельца «Википедии» оштрафовали на четыре миллиона рублей

      Минобороны показало новые кадры удара по бойцам и технике ВСУ в Курской области

      Кайли Дженнер обругали в сети за откровенное фото на праздничном торте

      Счет текущих операций России оказался отрицательным впервые с 2020 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше