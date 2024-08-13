В приграничном российском регионе отменили режим ЧС регионального характера

В Курской области отменили режим ЧС регионального характера

В Курской области отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера в связи с действующим на территории приграничного российского региона режимом ЧС федерального уровня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«В Курской области подписано распоряжение об отмене режима чрезвычайной ситуации регионального характера», — отметили в областном правительстве.

Уточняется, что решение приняли в связи с тем, что на территории региона действует режим ЧС федерального уровня.

Бои с Вооруженными силами Украины в Курской области продолжаются уже неделю. По последним данным, под контролем украинских формирований в российском регионе находятся 28 населенных пунктов. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.