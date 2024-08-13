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22:46, 13 августа 2024Россия

В российском регионе сбили украинский беспилотник

Богомаз: ПВО сбили беспилотник ВСУ в Брянской области, пострадавших нет

Фото: Unsplash

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что силы ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с использованием беспилотников на территории региона. Он уточнил, что был обнаружен и уничтожен дрон самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам», — заключил он.

Ранее Богомаз доложил президенту России Владимиру Путину об участившихся обстрелах ВСУ мирных жителей. При этом губернатор подчеркнул, что ситуация в регионе, «можно сказать, стабильная».

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      Марина Совина
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