В Совфеде отреагировали на слова американского сенатора о нападении на Курскую область

Сенатор Долгов: нападение ВСУ на Курскую область не было сюрпризом для США

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не стало сюрпризом для США. Так на слова американского парламентария Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), похвалившего украинское руководство за атаку на российский регион, отреагировал член Совфеда Константин Долгов. Его слова приводит «Взгляд».

«Если официальный Вашингтон стыдливо тушевался, пытаясь убедить всех в том, что якобы не знал о планах Киева, то Линдси Грэм всех сдал. Кстати, он уже не в первый раз публично подтверждает, что за всеми подобными действиями офиса [президента Украины] Владимира Зеленского стоят США и администрация [президента Джо] Байдена», — сказал российский сенатор.

Он также назвал враньем слова политика из США о том, что Украина не предупреждала Вашингтон об атаке на Курскую область. Сенатор выразил уверенность в том, что нападение не было сюрпризом для США, так как готовилось при непосредственном участии Вашингтона и НАТО.

Ранее Грэм во время визита в Киев похвалил Зеленского за нападение ВСУ на Курскую область. Он заявил, что рад вылазке украинской армии, и назвал атаку «смелой и прекрасной». «Я рад, что вы нам этого не сказали и не предупредили, но сделали. Россияне уже платят цену», — подчеркнул американский сенатор.