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16:06, 13 августа 2024Россия

В Совфеде отреагировали на слова американского сенатора о нападении на Курскую область

Сенатор Долгов: нападение ВСУ на Курскую область не было сюрпризом для США
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область
Константин Долгов

Константин Долгов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не стало сюрпризом для США. Так на слова американского парламентария Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), похвалившего украинское руководство за атаку на российский регион, отреагировал член Совфеда Константин Долгов. Его слова приводит «Взгляд».

«Если официальный Вашингтон стыдливо тушевался, пытаясь убедить всех в том, что якобы не знал о планах Киева, то Линдси Грэм всех сдал. Кстати, он уже не в первый раз публично подтверждает, что за всеми подобными действиями офиса [президента Украины] Владимира Зеленского стоят США и администрация [президента Джо] Байдена», — сказал российский сенатор.

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Он также назвал враньем слова политика из США о том, что Украина не предупреждала Вашингтон об атаке на Курскую область. Сенатор выразил уверенность в том, что нападение не было сюрпризом для США, так как готовилось при непосредственном участии Вашингтона и НАТО.

Ранее Грэм во время визита в Киев похвалил Зеленского за нападение ВСУ на Курскую область. Он заявил, что рад вылазке украинской армии, и назвал атаку «смелой и прекрасной». «Я рад, что вы нам этого не сказали и не предупредили, но сделали. Россияне уже платят цену», — подчеркнул американский сенатор.

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      Никита Абрамов
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