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21:26, 13 августа 2024Мир

В США допустили срочное завершение конфликта на Украине

Брайен: США осознают необходимость завершения кризиса на Украине до падения ВСУ

Фото: Unsplash

Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявил, что в США и Европе начинают понимать необходимость завершения украинского конфликта до падения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в статье для Weapons and Strategy.

Брайен допустил срочное завершение конфликта на Украине и подчеркнул, что украинские войска теряют позиции на поле боя, а также несут серьезные потери.

«Неясно, как долго это может продолжаться, но возможно, что аналитики в США и Европе начинают осознавать необходимость прекращения войны до того, как украинский проект рухнет», — отметил он.

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      Марина Совина
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