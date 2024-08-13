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08:16, 13 августа 2024Экономика

В США произошло землетрясение

USGS: в американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 4,4
СюжетЗемлетрясение в США

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

В США произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщили в Геологической службе США (USGS).

По информации специалистов, подземные толчки в штате Калифорния были зафиксированы в 19:20 по времени UTC (22:20 по московскому). Эпицентр находился в 6,6 километрах к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. О пострадавших и разрушениях в результате него не уточняется.

13 августа землетрясение произошло в Тихом океане у берегов Курильских островов. Его магнитуда составила 4,6. Эпицентр находился в 92 километрах южнее села Малокурильское, расположенного на курильском острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 41 километр.

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      Полина Кислицына
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