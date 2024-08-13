Власти Израиля объяснили снижение кредитного рейтинга страны

В Израиле объяснили снижение кредитного рейтинга участием в «навязанной войне»

Снижение рейтинга Израиля агентством Fitch связано с тем, что государство «столкнулось с навязанной ему войной на нескольких фронтах», следует из объясняющего причины изменений заявления канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Его приводит ТАСС.

Власти уточнили, что израильская экономика устойчива и хорошо функционирует, а рейтинг снова поднимется, когда страна «действительно победит».

Fitch последним из «большой тройки» международных рейтинговых агентств понизило кредитный рейтинг Израиля с «А+» до «А» (высокий уровень кредитоспособности), сохранив негативный прогноз. На фоне продолжающейся с октября 2023 года войны Израиля с ХАМАС в феврале это сделало Moody’s, а в апреле S&P.

Ранее стало известно, что курс израильского шекеля резко снизился в связи с опасениями из-за возможности конфликта Ирана с Израилем, связанной с последствиями атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Уже на третий день военного конфликта шекель упал к доллару до минимума за восемь лет. Первые три месяца войны привели к снижению ВВП Израиля почти на 20 процентов в годовом и более чем на пять процентов в квартальном выражении.